وزير الموارد يبحث توفير الحصص المائية للفلاحين في الأنبار

2022/02/12 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي

بحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، توفير الحصص المائية للفلاحين في الأنبار.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزير الموارد المائية زار محافظة الأنبار لافتتاح المبنى الجديد لمديرية الموارد المائية في المحافظة ولقاء المسؤولين في الحكومة المحلية".

وأضاف أنه "تم خلال الزيارة مناقشة أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة التي قامت بها مديريات الوزارة في الأنبار لمواجهة شح الموسم المطري الذي أدى الى انخفاض مناسيب المخزونات المائية"، مبيناً أن "اللقاء تضمن أيضاً التطرق الى توفير الحصص المائية للفلاحين بغية النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة".

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