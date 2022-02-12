مصدر: تضييق الخناق على “الدرون” في ديالى

2022/02/12 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بقرارات تضيق الخناق على تحليق الدرون في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، انه “في ظل التحديات الامنية ولمنع استغلال طائرات الدرون في قضايا تضر المشهد الامني العام في ديالى تم وضع آلية محددة لتحليقها لتصوير فعاليات اجتماعية او حتى لوسائل الاعلام تستلزم تقديم طلبات مسبقة […]

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