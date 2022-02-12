صحيفة امريكية: الهجمات التركية على سنجار تمنع عودة الايزيديين النازحين الى ديارهم

2022/02/12 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية، السبت ، ان الاستهداف التركي المنتظم لمنطقة سنجار في شمال العراق يؤثر بشكل سيء على البلدة ويمنع النازحين الايزيديين من العودة الى ديارهم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، انه “ومنذ عام 2017 قتل 80 ايزيديا عراقيا نتيجة القصف الجوي التركي كان 64 منهم […]

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