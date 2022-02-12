ميسان القنبلة الموقوتة التي اريد لها ان تشق الصف الشيعي..!

2022/02/12 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / يوسف الراشد || شهدت محافظة ميسان خلال الايام المنصرمة وضعا امنيا غير مستقر وللاسف الشديد فان ما يحدث فيها من عمليات اغتيال وقتل النفس البريئة والنفس المحترمة والتصفية الجسدية والاقتتال بين الإخوة والمذهب الواحد واشاعة الفوضى والعداء والبغيضة .ان البلد الذي تشيع فيه العصابات والمليشيات والسلاح المنفلت ويكون تطبيق القانون فيه ضعيف […]

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