العراق يسعى لشراء طائرات مقاتلة ومسيرة ودبابات ومدافع

2022/02/12 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر امنية ،اليوم السبت، عن سعي العراق لتعزيز قدراته الدفاعية في المجالين الجوي والبري من خلال التحرك لشراء طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة فضلاً عن شراء الدبابات والمدافع.

وقالت المصادر ان هنالك خططا لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب بغية تعزيز قدرات الجيش العراقي مشيرة الى عزم العراق إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة.

وكان موقع أخبار الدفاع ديفنس نيوز قد ذكر ان الجيش العراقي يسعى إلى الحصول على عدة أنظمة دفاعية من مصادر مختلفة من خلال التعاقد على شراء مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات من دون طيار ومدفعية.

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