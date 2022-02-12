2022/02/12 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة وزارة العدل توجه نداء الى الحراس الاصلاحيين المفصولين أولاً على ايرث نيوز.

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