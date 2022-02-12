بعد إعلان السعودية عن إصداره.. قائمة بالدول العربية التي تصدر جواز سفر إلكتروني

2022/02/12 | 15:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت المديرية العامة للجوازات في جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا”.

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