الحصة التموينية.. حصة الفرد الواحد من المواد تعادل 6 دولارات شهريًا

2022/02/12 | 15:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التجارة عن مساع لاضافة مواد جديدة للسلة الغذائية، فيما يتضح من رقم اوردته الوزارة أن كل مواطن يكلف الدولة نحو 6 دولارات شهريًا لتوفير الحصة الغذائية.

المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، قال إن “مشروع السلة الغذائية مستمر، وتم توزيع الوجبة الأولى من عام 2022 وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في السلة حسب قرار مجلس الوزراء 160 الذي أتاح لوزارة التجارة التعاقد مع الشركات المحلية لغرض توريد مواد السلة إضافة إلى مادة الطحين عن طريق الشركة العامة للحبوب”.

وأضاف حنون، أن “المشروع حقق نجاحاً من خلال مواجهة الأزمة الاقتصادية الحاصلة في العالم”، مؤكداً أنه “بالإمكان إضافة مواد جديدة للسلة مستقبلاً”.

ولفت إلى أن “السلة الغذائية تسلم إلى المواطنين عن طريق الوكلاء الموزعين”، مشيراً إلى “وجود مشكلات تواجه الوزارة بسبب التخصيص المالي الخاص بالسلة الغذائية وعدم إقرار موازنة 2022”.

وأوضح أن “الوزارة تحتاج شهرياً الى أكثر من 250 مليون دولار حتى تغطي حاجة 40 مليون نسمة”، مؤكداً “الحاجة إلى قرارات استثنائية وزيادة تخصيصات الوزارة في ما يتعلق بالسلة الغذائية”.

وعلى هذا الاساس فأن الـ250 مليون دولار تعني ان حصة الفرد الواحد من بين الـ40 مليون نسمة تعادل انفاق اكثر من 6 دولارات على كل فرد.

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