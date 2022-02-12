عمليات البصرة تتوعد تجار المخدرات

2022/02/12 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة في المحافظة، فيما توعد باعتقال جميع تجار المخدرات.

وقال الماجدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من محافظة البصرة".وبين، أن "العملية أسفرت لغاية اللحظة عن اعتقال 4 أشخاص مع أسلحتهم، ولا زالت مستمرة".

وأضاف الماجدي، "سوف نلقي القبض على جميع تجار المخدرات في المحافظة".

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