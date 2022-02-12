2022/02/12 | 15:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر في الدفاع المدني عن انقاذ عائلة في قضاء الحويجة من الحرق .وقال المصدر ان فرق الدفاع المدني ، انقذت عائلة من حريق اندلع بدارها في حي السراي بقضاء الحويجة ونقلتها إلى مكان آمن ومنعت توسع النيران وانتشارها إلى الدور السكنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية ./انتهى

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