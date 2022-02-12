خطيب جمعة النجف : الخلافات في محافظة ميسان لا تحل عبر السلاح وانما بالتفاهم والحوار

2022/02/12 | 15:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي الى التعامل مع احداث محافظة ميسان بالتفاهم والحوار.وحمل القبانجي، الحكومة والكيانات السياسية لوضع حد وحل احداث ميسان المأساوية، مؤكدا ان الخلافات لا تحل عبر السلاح وانما عن طريق التفاهم.وفي جانب اخر حذر من انتشار المخدرات بين اوساط المجتمع والشباب، معتبرا ان العلماء والاسرة والدولة يتحملون مسؤولية هذا الجانب الخطير على المجتمع العراقي ومواجهة هذه الظاهرة.من جانب آخر حذر القبانجي من عودة عناصر داعـ ـش، مشيرا الى بيان علماء الفلوجة عن عودة شيوخ الفتنة في عدد من المساجد هناك مطالبين الدولة بالتدخل، فيما طالب الاوقاف بان يقفوا امام العودة اللامباركة قبل هذه العناصر./انتهى

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