هوار ملا محمد يوجه رسالة إلى صالح سدير

2022/02/12 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النجم الدولي السابق هوار ملا محمد، رسالة إلى زميله صالح سدير بعد اعتزال الأخير للعب نهائياً.ونشر محمد صورة تجمعه بسدير وكتب تدوينة على “انستغرام” قائلاً: “عندما كنت تتواجد معي في المباريات كنت اشعر بالامان ولطالما كنت اتمنى ان تكون مسيرتك جميلة كجمال اداءك”.واضاف: “صالح سدير ايها القلب النابض لا تكفي […]

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