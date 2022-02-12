صور: طوابير طويلة من السيارات تتكدس عند مدخل بغداد الجنوبي

2022/02/12 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة بغداد، السبت، اختناقات مرورية عند المدخل الجنوبي منها.

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وأظهرت صور، تابعها "ناس"، (12 شباط 2022)، طوابير طويلة من السيارات تتكدس عند مدخل جسر ديالى.

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