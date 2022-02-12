بالصور.. اختناقات مرورية وازدحامات عند مدخل بغداد الجنوبي

2022/02/12 | 15:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوابير طويلة من السيارات تتكدس.

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