2022/02/12 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تفقد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، عدداً من مداخل النجف الأشرف والأبنية المدرسية المتلكئة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الغزي تفقد عدداً من مداخل مدينة النجف الأشرف والأبنية المدرسية المتلكئة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1)".

واشار الى أن "الجولة تأتي ضمن توجهات الحكومة لمتابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يتفقد عدداً من مداخل النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يتفقد عدداً من مداخل النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).