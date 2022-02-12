أنشيلوتي يعلن موقف بنزيما من مباراة باريس

2022/02/12 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، من اللحاق بمباراة الميرينجي أمام باريس سان جيرمان المقررة الثلاثاء المقبل، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل الريال ضيفا على فياريال، مساء غدٍ السبت، بالجولة 24 من الليجا، ثم سيواجه باريس، الثلاثاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فياريال: “المخاطرة ببنزيما؟ الشيء الأكثر أهمية هو صحة اللاعب، الخطر غير موجود وإذا كانت هناك مخاطرة فلن نأخذها، علينا التقييم بشكل جيد، لكن إذا لعب يوم الثلاثاء، فذلك لأنه لا يوجد خطر”.

وأضاف “تواجده لمواجهة باريس؟ لدينا مشاعر طيبة ولديه أيضًا، سنرى ما إذا كان سيتدرب مع الفريق يوم الأحد أو الإثنين، مشاعر الجميع إيجابية، لكن سيتم تحديد ذلك يوم الأحد أو الإثنين”.

وزاد المدرب “أتمنى أن يكون بنزيما ونيمار في الملعب بمباراة الثلاثاء، إذا كان أفضل اللاعبين هناك فسنحظى بأفضل مباراة ممكنة”.

وختم أنشيلوتي بأن ميندي بحالة جيدة حاليا، لكنه لن يلحق بمباراة الغد أمام فياريال، بينما قد يتواجد أمام باريس سان جيرمان.

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