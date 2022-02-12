الحوثيون يتهمون الإمارات بإخفاء آلاف الأسرى في المحافظات الجنوبية والساحل

2022/02/12 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..اتهم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى جماعة “أنصار الله” الحوثية، عبد القادر المرتضى، الإمارات، بأنها “المسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل”.وقال عبد القادر المرتضى في تصريحات، تابعتها وكالة / المعلومة /، ان “هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى […]

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