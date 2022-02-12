"العدل" في تونس.. القضاة والرئيس في معركة "الاحتمالات المفتوحة"

2022/02/12 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن ما بات يعرف باسم "معركة القضاء" بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الجمعيات القضائية لا تزال مفتوحة على العديد من الاحتمالات والخيارات، كما أوضح لك ذلك المحلل والخبير السياسي، الجمعي القاسمي لموقع الحرة.

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