دراسة تقدم رؤى جديدة حول كيفية تأثير التعرض للمعادن على نمو الأجنة

2022/02/12 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة بقيادة كلية دارتموث، كيف يمكن أن يؤثر التعرض قبل الولادة لمزيج من المعادن الشائعة بشكل سلبي على نمو الجنين.ويرتبط نمو الجنين بالصحة المستقبلية، فالأطفال الذين يولدون صغارا مقارنة بعمر الحمل لديهم معدلات أعلى من وفيات الأطفال حديثي الولادة، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بضعف الإدراك العصبي في الطفولة وأمراض القلب […]

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