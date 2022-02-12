مدير صحة الكرخ يفتتح عدداً من المراكز الصحية في اطراف العاصمة بغداد

2022/02/12 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي، اليوم السبت، مراكز صحية في مناطق متعددة من اطراف بغداد لتقديم الخدمات الطبية و الصحية للمواطنين.

وقال اللامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استمرارا لخطط تطوير عمل الدائرة و افتتاح المشاريع المهمة في جميع مناطق جانب الكرخ و بالاخص مناطق اطراف بغداد و ضمن قطاع المحمودية للرعاية الصحية الاولية، تم افتتاح مركز صحي (سلطان الامين) في منطقة الرضوانية".

وبين أنه "تم افتتاح مركز صحي تل السمر بعد اجراء اعمال التوسعة و التأهيل و تزويدهة بجهاز الاشعة و اجهزة الاسنان و الذي يخدم مئات من العوائل".

وأوضح أن "ذلك بحضور اعضاء البرلمان عن الكتلة الصدرية (سالم الغراوي، مهدي غضبان الساعدي) و مدير قسم المشاريع و الخدمات الهندسية و مديرة قطاع المحمودية للرعاية الصحية و شيوخ و وجهاء المنطقة".

وقال اللامي خلال كلمة له في الافتتاح: "اقدم شكري لاهالي المناطق و المتبرعين و اعضاء مجلس النواب"، مبينا ان "افتتاح هذه المراكز الصحية جاء بعد اعداد دراسة لاحتياجات مناطق الاطراف و مطالب اهالي هذه المناطق لبعد المستشفيات و المراكز الصحية عن مناطقهم".

وتابع: "تم تجهيز المراكز باجهزة الاسنان و الاشعة و المختبرات و وحدات الضماد و رفدها بالاطباء و الملاكات الصحية و التمريضية و الادوية و المستلزمات الصحية و سيتم في القريب العاجل تزويدها بسيارات الاسعاف و العيادة الخافرة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة".

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