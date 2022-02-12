الموقف الوبائي.. انخفاض مطمئن بإصابات الجائحة ووفياتها في العراق - عاجل

2022/02/12 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 2014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4323 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 23 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6393".

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