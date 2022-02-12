المخابرات التركية تعتقل خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال صهيوني

2022/02/12 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعتقلت المخابرات التركية خلية ايرانية تظم تسعة اشخاص كانت تخطط لاغتيال رجل اعمال اسرائيلي من اصل تركي بمدينة اسطنبول .وذكرت صحيفة الصباح التركية بعددها اليوم ان الخلية الإيرانية كانت تخطط لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة) ويدعى يائير جيلر، وذلك رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.واشارت الصحيفة التركية الى أن رجل الأعمال المستهدف "معروف بعمله التجاري في مجالات الدفاع والأمن وان شبكة التجسس الايرانية المكلفة باغتياله راقبت مقر شركة جيلر ومقر إقامته في إسطنبول".وحسب الصحيفة التركية فان اجتماعا جرى بالعاصمة التركية انقرة بين الموساد والمخابرات التركية لإحباط محاولة الاغتيال وأنه "بعد الاجتماع تقرر نقل رجل الأعمال إلى منزل اخر اكثر آمنا".وذكرت الصحيفة أن "الإيراني ياسين طاهر إمام كيندي، قاد محاولة اغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي، وكان يدير العملية من طهران، فيما أدار خلية المتابعة والاغتيال في تركيا الإيراني، صالح بيغهوز، وضمت الخلية عملاء محليين".وكشفت الصحيفة أن "خلية التجسس استخدمت هواتف إيرانية وبرامج اتصال عبر الإنترنت للتواصل مع مدير العملية في طهران، وأن المخابرات التركية رصدت استخدام الهواتف المحمولة الخاصة بالشبكة بالقرب من منزل رجل الاعمال ومقر شركته بمدينة اسطنبول ./انتهى

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