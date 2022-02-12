تسجيل 3776 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 5718 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2022/02/12 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3776 اصابة جديدة بفايروس كورونا و5718 حالة شفاء و 29 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى2

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