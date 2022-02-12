وصل سعره الى 600 الف دينار..

2022/02/12 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توارث مهنة الخياطة من ابيه سيد جواد

صاحب خياطة الشباب وعمه سيد ابراهيم

صاحب خياطة التقوي في كربلاء المقدسة

فعشقها واصبحت حلم حياته وبدأ عاملا في

محل ابيه الذي كان يخيط البدلة الرجالية

والصاية والجاكيت

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