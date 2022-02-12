العراق يبحث مع لبنان جملة من القضايا المتعلقة بمجال النقل

2022/02/12 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير النقل العراقي، مع نظيره اللبناني، اليوم السبت، سبل التعاون المشترك في جميع مجالات النقل، وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان الوزير ناصر حسين بندر الشبل، إستقبل اليوم نظيره اللبناني دكتور علي حميه وزير النقل و الاشغال العامة اللبناني، بحضور السفير اللبناني لدى العراق […]

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