الموقف الوبائي اليومي بالعراق: انخفاض في مؤشر الإصابات

2022/02/12 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 شباط 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 2014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4323 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 23 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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