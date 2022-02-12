الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا خلال 24 ساعة

2022/02/12 | 16:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تلقي 6393 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.ص

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