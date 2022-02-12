2022/02/12 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة ،اليوم السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة ، أنها “سجلت 2014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4323 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 23 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6393”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 23 حالة وفاة و2014 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 23 حالة وفاة و2014 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).