انخفاض كبير لمؤشر الإصابات بفيروس

2022/02/12 | 16:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 2.26 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من ألفي إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 2014 إصابة جديدة، و23 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 96%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 65 ألف شخص، بينهم 229 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24678 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 9.54 مليون شخص.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية قفزة لمؤشرات الجائحة بعد أسابيع من التراجع.

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