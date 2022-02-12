بلينكن للافروف: المسار الدبلوماسي ما زال

2022/02/12 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن المسار الدبلوماسي ما زال "مفتوحا" لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب "وقف التصعيد" من موسكو.

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