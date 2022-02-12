الامارات تدعو مواطنيها إلى عدم السفر الى اوكرانيا

2022/02/12 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، مواطنيها الراغبين في زيارة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم.وقالت الوزارة في بيان، تابعته وكالة ايرث نيوز: إن “على المواطنين الاماراتيين الراغبين بالذهاب الى أوكرانيا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن”، داعية “رعايها المتواجدين في كييف بالتواصل مع سفارتها هناك”.ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا بين […]

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