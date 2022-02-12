ائتلاف المالكي: جهات سياسية تعد سيناريو لتفرقة البيت الشيعي

2022/02/12 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري ،السبت، أن جهات سياسية تعمل وفق سيناريو معد على تفرقة البيت الشيعي من خلال إرباك الوضع السياسي.وقال الشمري لوكالة / المعلومة /، أنه “في كل محاولة تقارب بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية تحدث سلسلة من العمليات الإرهابية وتصعيد امني لمحاولة تفرقة وانشقاق […]

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