الخارجية الأميركية: مؤشرات مقلقة لتصعيد روسي مع وصول قوات جديدة إلى حدود أوكرانيا

2022/02/12 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، عزمه الحديث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في فيجي إنه "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جداً إلى تصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا".

إلى ذلك، أكد بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة دعم الولايات المتحدة الحازم لأوكرانيا في مواجهة التهديد الحاد المتزايد بتعرضها لغزو روسي تخشى واشنطن أن يحدث في غضون أيام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أبلغ كوليبا أنّ أوكرانيا تواصل الاستفادة من دعم الولايات المتّحدة الدائم والثابت لسيادتها وسلامة أراضيها.

وكان البيت الأبيض حذر في وقت سابق أمس من أن غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا تتخلله حملة غارات جوية وهجوم خاطف على كييف بات احتمالاً فعلياً جداً خلال الأيام المقبلة، داعياً الأميركيين إلى مغادرة هذا البلد خلال 24 إلى 48 ساعة.

وزادت واشنطن دعمها العسكري الدفاعي للجيش الأوكراني في الأشهر الأخيرة، لكن الرئيس جو بايدن أكد مجدداً الخميس أنه لن يرسل جنوداً إلى أوكرانيا، ولا حتى لإجلاء مواطنيه من هذا البلد في حال تعرّضه لاجتياح روسي، لأنّ من شأن خطوة كهذه أن تشعل حرباً عالمية.

وشدد بلينكن في مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني على أنّ أي عدوان روسي على أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب سريعة وشديدة وموحّدة من جانب الغربيين.

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