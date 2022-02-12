قيادة عمليات كربلاء المقدسة تنفي وجود اية طائرات مسيّرة في قضاء الهندية

2022/02/12 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت قيادة عمليات كربلاء المقدسة وجود اية طائرات مسيّرة في قضاء الهندية .وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم:" ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، إذ تؤكد قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء المقدسة عدم وجود أية طائرات مسيّرة ".واضاف البيان, ان الأجهزة الأمنية قامت بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين.ودعت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، الأهالي لعدم إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء./انتهى2

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