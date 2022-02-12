انفجار صهريج محمل بالغاز في لبنان

2022/02/12 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انفجر، صهريج محمل بالغاز على احد الطرق في لبنان، دون وقوع اصابات بشرية .وذكر الدفاع المدني في بيان :" ان الانفجار ادى الى انتشار النيران لتطال واجهات وشرفات مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق بالاضافة الى سيارة على اوتوستراد ذوق مكايل".واضاف :" تم اخماد النيران دون وقوع اصابات بشرية "./ انتهى

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