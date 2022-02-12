نحن وأينشتاين وماركس وابن تيمية!! والحيوانات! - احمد جمعة

2022/02/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة وفي ليلة ساهِدة بعد منتصف الليل، لم يغمض ليّ جفن بسبب شجار قطط غير معقولة، بأطراف الحديقة وعلى عتبات سلم الطوارئ الخارجي، فعلاً كانت ليلة طوارئ، بدأتها قطط ضالة ولحقتها قبل بزوغ الشمس، على إثرها بدأت معركة عالمية أخرى بين الحمام وهذا اعتدت عليه طوال الوقت وخاصة بفصل التزاوج، تصدر أصواتًا لا علاقة لها بالتغريد والغناء ولا حتى بالهديل، أصوات أشبه بنواح أطفال أو مرضى، تطلق هذه أصوات مزعجة للغاية عند ......





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