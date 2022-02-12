انخفاض هائل بموجة التفشي.. هبوط نسبة الاصابة بكورونا في العراق من 25% إلى 12%

2022/02/12 | 16:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في انخفاض هائل بنسبة الاصابة، اظهر الموقف الوبائي المعلن اليوم السبت ان نسبة الاصابة في العراق بلغت 12% بعد ايام من بلوغها الـ25% في اكبر ارتفاع تصله نسبة الاصابات في العراق منذ دخول فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 2014 اصابة جديدة، وذلك باجراء16074 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 12% فقط.

وارتفعت نسبة الاصابة مع دخول الموجة الرابعة وبشكل متسارع بعد ان كانت مستقرة عن الـ3%.

وبذلك فأن هذا الانخفاض اذا استمر ليصل الى الـ3% هذا يعني ان الموجة الرابعة بدأت بالانحسار التدريجي ليكون اسرع انحسار وبائي منذ بدء الموجات الاولى والثانية والثالثة في العراق.

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