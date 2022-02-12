رسول: وفود عراقية إلى أوروبا قريباً بشأن تعزيز القدرات الدفاعية

2022/02/12 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، عزم العراق إرسال وفود الى دول أوروبية عدة لشراء أنواع من الأسلحة.

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وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (12 شباط 2022)، إن "العراق يسعى للتحرك على عدة دول من أجل شراء طائرات مقاتلة ومسيرة فضلاً عن شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية"، لافتاً الى أنه "سيتم ارسال وفود الى دول أوروبية عدة وكذلك الى باكستان، من أجل شراء أنواع من الأسلحة التي تُؤمّن قدرات العراق جواً وبرا".

وأضاف، أن "العراق منفتح على جميع الدول في إطار تعزيز قدراته العسكرية، وهناك خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل رفع قدرات الجيش العراقي".

وتابع، أن "العراق يعتزم شراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة ما يعزز من المنظومة الدفاعية لجميع قطعات القوات المسلحة".

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