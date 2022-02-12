الزيادة في الصادرات النفطية العراقية

2022/02/12 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان العراق هو احد أعضاء منظمة الدول

المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل

روسيا، وبالتالي هو مقيد بالسقوف

الإنتاجية التي تحددها المنظمة (أوبك

بلص) لكن المتتبع الجيد لشؤون البترول

و

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