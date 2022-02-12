الجدران والآذان ..

2022/02/12 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

- هل أنت مقتنع بأن يزيد بن معاوية، أمير

للمؤمنين؟

- صه..



أُسكت فإن للجدران آذان واتباعه

الأمويون في كل مكان..

بعد ألف عام وأربعة قرون..





- هل أنت مقتنع بأن صدام هو قائد الحملة

الإيم

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