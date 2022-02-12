العراق يتجه لتعزيز قدراته الدفاعية الجوية البرية

2022/02/12 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق منفتح على جميع الدول في إطار تعزيز قدراته العسكرية.

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