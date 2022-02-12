2022/02/12 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق بصهريج وقود على طريق تكريت - سامراء.وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقاً التهم صهريجا محملا بمادة البانزين في منطقة مكشيفة وأدى إلى وفاة سائق الشاحنة على الشارع الرئيس الذي يربط تكريت بسامراء". وأضاف، أن "فرق الدفاع هرعت الى مكان الحادث وتم اخماد الحريق".

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