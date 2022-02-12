الاتحاد : بوادر اتفاق كردي لحسم ملف رئاسة الجمهورية

2022/02/12 | 17:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، السبت، أن اجتماع الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني تم التأكيد خلاله على حسم منصب رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي.وقال يزيدي لوكالة / المعلومة /، إنه “تم الاتفاق على حسم المنصب داخل البيت الكردي وأن يكون هناك مرشحا توافقيا يتم اختياره […]

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