حملة امنية مشتركة لمعالجة الطائرات المسيرة في كربلاء والنجف وبابل

2022/02/12 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت قيادة فرقة العباس القتالية ،اليوم السبت، ارسال مفارز لمعالجة الطائرات المسيّرة في محافظتي كربلاء والنجف وذلك بناء على طلب الأجهزة الأمنية.

وذكرت في بيان ان مفارزها تجري عمليات استباقية واحترازية بهدف التصدي للطائرات المسيرة المجهولة.

وباشرت قوة أمنية مشتركة في بابل بنصب أجهزة للتشويش من أجل الحد من استخدام الطائرات المسيرة المخالفة للضوابط القانونية.

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