الحشد الشعبي يعثر على ناسفة خلف حي سكني محرر بديالى..كادت تؤدي لكارثة

2022/02/12 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مصدر امني، السبت، العثور على عبوة ناسفة خلف حي سكني محرر شمال شرق ديالى.وقال المصدر لـوكالة / المعلومة /، ان “قوة من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي عثرت على عبوة ناسفة تزن عدة كيلوغرامات من مادة سي فور الشديد الانفجار خلف حي التجنيد شرقي ناحية جلولاء (60كم شمال شرق بعقوبة)”.[…]

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