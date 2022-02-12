العصائب: حسن طراد سبق وأن ادعى الانتماء لنا وأصدرنا البراءة منه

2022/02/12 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة عصائب أهل الحق ،اليوم السبت، دعمها لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيالات في ميسان استكمالا للجهود المبذولة لدرء الفتنة وابعاد مخاطرها عن أهالي المحافظة.

وأكدت الحركة في بيان، أن المدعو حسن طراد الذي ادعى بعض المدونين انتمائه للحركة ليس لديه اي انتماء رسمي لعصائب أهل الحق ولا يوجد أي علاقه به وسبق ان ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين .

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