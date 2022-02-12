ان بي سي: برنامج سري لـ(سي أي اي) يتجسس على اتصالات الامريكان

2022/02/12 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشف عضوان ديمقراطيان في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الامريكي أن وكالة المخابرات المركزية لديها منذ فترة طويلة تفاصيل سرية حول البرنامج تخفيها عن الجمهور والكونغرس بشأن التجسس على اتصالات الامريكان.وذكرت شبكة ان بي سي نيوز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “السيناتورين رون وايدن ومارتن هاينريش ارسلا خطابا الى كبار […]

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