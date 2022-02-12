نادي الطلبة يسلم مدربه الجديد الدفعة الاولى من مستحقاته المالية

2022/02/12 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الطلبة الرياضي، اليوم السبت، تسديد الدفعة الاولى من مستحقات مدرب فريقه الكروي الجديد أنس مخلوف.وقال عضو المكتب الاعلامي للنادي أحمد الحكيم لـ”ايرث نيوز”: إن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة سلمت المدرب السوري انس مخلوف الدفعة الاولى من مستحقاته المالية”.وأضاف أن “المدرب قاد الوحدة الاولى للفريق وتعرف على اللاعبين، حيث حفزهم […]

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