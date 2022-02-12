استصلاح 20 الف دونم للزراعة في الانبار.. 26 مليون دونم في العراق صالح للزراعة والمستغل منه اقل من النصف

2022/02/12 | 17:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني اليوم السبت عن خطة لإستصلاح نحو 20 الف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار غربي العراق، في الوقت الذي تبلغ المساحات الصالحة للزراعة في العراق قرابة الـ26 مليون دونم.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير للإطلاع على سير الأعمال في محطة الضخ الثانية ps3 ضمن مشروع استصلاح أراضي الأنبار.

وقال الحمداني في تصريح أدلى به للصحفيين، إن هذه المحطة ستسهم باستصلاح 20 الف دونم من الأراضي ضمن جزيرة الخالدية في قضاء الحبانية، مبيناً أن المحطة تتكون من ثلاث مضخات ويبلغ التصريف الكلي 2,68 م3 / ثا .

وأضاف أن الوزارة تولي أهتماماً كبيراً بالمشاريع الاروائية التي تعتمد استخدام طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات والحد من التجاوزات على القنوات الاروائية.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قد افتتح في وقت سابق من اليوم البناية الجديدة لمديرية الموارد المائية في محافظة الانبار.

وتبلغ المساحات الجاهزة والصالحة للزراعة في العراق 26 مليون دونم، الا ان مايزرع منها فقط قرابة 5 مليون دونم، فضلا عن 10 مليون دونم ديمية تسقى احيانا بالامطار وتبقى رهينة الموسم.

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