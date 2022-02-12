2022/02/12 | 17:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2zLNfqTEXDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وعيكم مع نادية أحمد | ما ابرز تداعيات ظاهرة عمالة الأطفال؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وعيكم مع نادية أحمد | ما ابرز تداعيات ظاهرة عمالة الأطفال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).